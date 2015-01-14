Волга досрочно вышел на свободу: 20% зарплаты отдаст в доход государства

Экс-глава Госфинуслуг Василий Волга, осужденный в 2012 году на пять лет за покушение на получение взятки, вышел на свободу. Он освобожден из Полтавской исправительной колонии №64, где находился с 22 марта 2013 года, и вернулся в Киев.

Об этом сообщает FinMaidan.com.

"Определением Ленинского районного суда города Полтавы (по месту отбывания наказания) неотбытая часть основного наказания в виде лишения свободы заменена на более мягкое - в виде исправительных работ", - сообщил изданию адвокат Евгений Солодко.

Решение суда было принято 25 ноября 2014 года после рассмотрения совместного представления начальника Полтавской исправительной колонии №64 и главы наблюдательной комиссии Ленинского райсовета Полтавы о замене неотбытой части наказания на более мягкую в виде исправительных работ. В прошении указывалось на то, что "осужденный зарекомендовал себя с положительной стороны как лицо, которое встало на путь исправления, трудоустроен библиотекарем в клубе учреждения, честно и добросовестно относится к труду, имеет три поощрения, два из которых объявлены правами начальника учреждения, взысканий не имеет".

Исправительные работы назначены на неотбытый срок - 1 год 7 месяцев 24 дня. "С отчислением 20% заработной платы в доход государства. Определение вступило в силу 3 декабря 2014 года", - заявил Солодко.

В решении суда указано, что Волге пообещали работу аналитика одной из компаний с примерной зарплатой в 2800 грн.

Опальный чиновник намерен вернуться в политику. "Насколько это в моих силах и силах моих товарищей, я буду восстанавливать левый политический сегмент", - заявил Волга.

Как ранее писал "Главред", 24 сентября 2012 года признал Василия Волгу виновным в попытке получить взятку и приговорил его к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества. Согласно приговору, ему запрещено три года занимать организационно-распорядительские и административно-исполнительные должности в организациях и учреждениях всех форм собственности.

Апелляционный суд Киева 15 января 2013 года оставил приговор без изменений.

Напомним, Волга был задержан 19 июля 2011 года. 21 июля стало известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долл. по предварительному сговору лиц.