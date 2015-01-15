Рада поддержала указ Порошенко о мобилизации

Верховная Рада поддержала указ главы государства об объявлении очередной волны частичной мобилизации.

За это решение проголосовали 268 народных депутатов, передает УНИАН.

Напомним, Президент Украины подписал указ о частичной мобилизации 14 января.

Порошенко заверил, что новобранцы не будут направляться в зону АТО, и он уже готовит указ о демобилизации бойцов, которые уже несут военную службу.

Стоит отметить, что перед голосованием Турчинов объяснил причины, планы мобилизации и обеспечения армии.