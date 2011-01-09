Российского оппозиционера Манулина выпустили на свободу

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря вместе с оппозиционером Эдуардом Лимоновым, вышел на свободу после 8 суток ареста.

Как сообщил сегодня Интерфаксу представитель «Другой России» Александр Аверин, Манулина отпустили из изолятора накануне вечером.

«Из задержанных 31 декабря, в спецприемнике на Симферопольском бульваре продолжают оставаться Эдуард Лимонов («Другая Россия»), Борис Немцов («Солидарность»), Константин Косякин («Левый фронт») и Владимир Тор («ДПНИ»)», - рассказал Аверин.

Напомним, 31 декабря милиция задержала на Триумфальной площади более полусотни человек, которые собрались на несанкционированной митинг.