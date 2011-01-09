США боятся достижений Китая в сфере военных технологий

Китай достиг большего прогресса в разработке истребителя пятого поколения с использованием технологии «стелс», чем предполагали США.

Об этом заявил в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Пекин глава Пентагона Роберт Гейтс, передает ИТАР-ТАСС.

В КНР он пробудет до 12 января.

По словам Гейтса, военные технологические достижения Китая, включая создание антикорабельной баллистической ракеты, тревожат Вашингтон.

«Совершенно ясно, что они обладают потенциалом, способным угрожать тому, что имеется в нашем распоряжении. Мы должны обращать внимание на них (китайцев - ред.) и отвечать соответствующим образом, разрабатывая наши программы», - сказал глава Пентагона.

США давно уже знали о намерении Пекина создать собственный истребитель с применением технологии «стелс», призванной сделать самолет малозаметным для радаров противника. Но американская разведка явно ошиблась, прогнозируя, когда это может произойти, подчеркнул Гейтс.

Как сообщалось ранее, США будут наращивать свой военный потенциал в ответ на растущую милитаризацию КНР.