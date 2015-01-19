Под Мариуполем зенитчики упражнялись в стрельбе из ПЗРК "Игла": опубликованы фото

Недалеко от Мариуполя подразделения противовоздушной обороны сектора "М", которые защищают этот город, отрабатывали стрельбу из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что состоялось практическое оценивание степени обученности воинов-зенитчиков.

"С военнослужащими отработана стрельба из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" по аэродинамической цели, которая маневрирует высотой", - отметили в пресс-центре.

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Фото: Facebook