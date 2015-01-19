Под Мариуполем зенитчики упражнялись в стрельбе из ПЗРК "Игла": опубликованы фото

Вблизи города состоялось практическое оценивание степени обученности подразделения противовоздушной обороны сектора "М".
Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.
В то же время в ведомстве уточнили, что состоялось практическое оценивание степени обученности воинов-зенитчиков.
"С военнослужащими отработана стрельба из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" по аэродинамической цели, которая маневрирует высотой", - отметили в пресс-центре.
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Фото: Facebook