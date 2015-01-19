Порошенко поддержал проведение в Украине новых волн мобилизации

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа Президента Украины "О частичной мобилизации".

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что документ был возвращен с подписью от Порошенко 19 января.

В нем говорится, что Президент постановляет объявить и провести в 2015 года частичную мобилизацию в три очереди в течение 210 суток со дня вступления в силу этого указа.

Обратим внимание, что мобилизация будет проведена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областей.

Также она пройдет в Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киева.

При этом документом предусматривается осуществить призыв военнообязанных людей, резервистов и провести поставку транспортных средств для обеспечения потребностей ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, других воинских формирований в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

Напомним, ранее сообщалось, что первый этап мобилизации стартует 20 января и продлится 90 дней.

Главный военный прокурор - заместитель генпрокурора Анатолий Матиос сообщал, что на протяжении новых волн мобилизации в ряды армии Украины планируется призвать 200 тыс. человек.