Медведев произвел кадровые перестановки в Вооруженных силах

Президент РФ Дмитрий Медведев произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных Силах России.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Верховный Главнокомандующий своими Указами назначил: капитана первого ранга Ильдара Ахмерова - замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота; генерал-майора Владимира Деркача начальником штаба - первым замкомандующего Космическими войсками; генерал-лейтенанта Николая Богдановского - замглавнокомандующего Сухопутными войсками начальником Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск; генерал-майора Сергея Башкина - начальником войск противовоздушной обороны и авиации Южного военного округа.