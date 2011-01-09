Вице-премьер Китая прибыл с визитом в Британию

Вице-премьер Китая Ли Кэцян прибыл в Британию с четырехдневным визитом, направленным на укрепление экономических связей, передает Би-би-си.

Кэцян начал свое пребывание в стране с Шотландии.

Как сообщается, Китай стремится укрепить связи с Европейским Союзом, своим крупнейшим рынком сбыта, и надеется на ослабление ограничений на продажу оружия и технологий двойного назначения.

Британия, со своей стороны, хотела бы получить больший доступ к растущему потребительскому рынку Китая, а также привлечь больше китайских инвестиций.