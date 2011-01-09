На улицах Москвы поймали двести нелегалов (ВИДЕО)

Более 200 иностранцев задержаны в ходе рейдов федеральной миграционной службы в новогодние праздники в Москве за нарушение российского законодательства.

Об этом рассказала сегодня Интерфаксу пресс-секретарь столичного управления ФМС Залина Корнилова.

«Федеральная миграционная служба поменяла тактику работы. Теперь мы не только проверяем конкретные объекты и жилой сектор, в новогодние каникулы наши сотрудники приступили к дежурству на улицах Москвы в местах большого скопления людей», - сообщила она.