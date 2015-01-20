Порошенко рассказал о своих разговорах с Путиным: я ему не доверяю

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что старается поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным как минимум раз в две недели.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает УНИАН.

"Честно говоря, я стараюсь поддерживать диалог", - сказал Порошенко, отметив, что с Путиным у него телефонные разговоры происходят "по меньшей мере один раз в две недели".

"Мне кажется, что украинский вопрос является очень эмоциональным для него", - продолжил Порошенко, выражая уверенность, что развитие диалога с российским президентом является необходимым.

При этом глава государства отметил: "Если вы спросите, доверяю ли я ему? Мой ответ будет: нет, если вы спросите, доверяю ли я Европейскому Союзу? Мой ответ будет: да!".

Вместе с тем, Порошенко добавил, что если говорить о цели Путина, которые тот преследует, то лучше спросить российского президента лично об этом, но в то же время президент Украины подчеркнул, что территориальная целостность государства для него является наивысшим приоритетом вместе с достижением мира на востоке Украины.

Порошенко отметил, что во время разговоров с Путиным вопрос о Крыме постоянно находится на повестке дня, и он не может иметь никаких компромиссов.

Отдельно президент подтвердил, что на востоке Украины, по данным разведки, находятся от 8 тыс. до 9,5 тыс. российских солдат.

Порошенко настаивает, что не может быть военного решения ситуации на востоке Украины. "Потому что Россия имеет армию в количестве 1 млн 200 тыс. человек. Она является самой сильной армией на континенте и, кто знает, может быть одной из сильнейших армий в мире", - сказал Порошенко и заверил, что Украина готова к защите своей территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Цюрихе выступление Порошенко пытались сорвать пропутинскими выкриками.