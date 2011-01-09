Карпачева хочет разработать с Януковичем проект о детях-заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева предлагает Президенту Виктору Януковичу разработать совместный проект о дальнейшей гуманизации криминальной юстиции и законодательного урегулирования вопросов осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщает УНИАН, соответствующее обращение по этому поводу направлено на имя главы государства.

По словам карпачевой, благодаря последовательному осуществлению мер по гуманизации карательной политики государства наметилась тенденция уменьшения количества несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, с 2000 года - втрое.

Как отмечает Карпачева в своем обращении, очень актуальной является проблема адаптации к международным стандартам системы воспитательных колоний, чтобы малолетние нарушители закона прежде всего были окружены вниманием педагогов и психологов, а условия содержания в полной мере отвечали этим стандартам.