В Москве снова задержали сторонников оппозиции - Удальцов

В Москве у здания спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные оппозиционеры, сегодня снова задержали нескольких участников одиночных пикетов.

Об этом сообщил Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

По его словам , милиция задерживает не только сторонников оппозиции, но и представителей прокремлевских молодежных движений, которые проводят альтернативные пикеты.

Удальцов отметил, что он и его сторонники намерены продолжать акции с требованием освобождения Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова, которые отбывают от 10 до 15 суток админареста.