Львовский горсовет призывает Януковича не допускать преференций для УПЦ МП

Львовский горсовет направил Президенту Виктору Януковичу обращение, в котором призывает его не допускать преференций для Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны власти, передают Українські Новини.

Горсовет заявляет, что на духовенство церквей УПЦ КП оказывается давление с целью заставить священников и архиереев перейти под юрисдикцию УПЦ МП.

«Эти действия являются попыткой нарушения межконфессионального баланса в Украине в интересах российской православной церкви», - говорится в документе.

Львовский горсовет также просит Януковича не допустить передачи Софийского собора в Киеве под контроль УПЦ МП.

Депутаты требуют от высших органов государственной власти прекратить навязывание нетрадиционной для украинцев религии.