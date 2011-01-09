Кэмерон назвал мир управления международным футболом «весьма темным»

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал «темный мир» управления международным футболом, в котором заявка Англии на проведение чемпионата мира в 2018 году получила поддержку двух членов исполкома ФИФА.

Об этом он заявил в интервью радиоканалу Би-би-си.

Как заявил Кэмерон, его ввели в заблуждение ряд представителей исполкома ФИФА, которые лично заверили его в том, что заявка Англии имеет самые реальные шансы на успех.

«У нас была отличная заявка, а в техническом отношении, я думаю - лучшая, а наша презентация - очень убедительная», - сказал премьер Британии.

«Я действительно встречался с несколькими функционерами ФИФА, которые, глядя мне в глаза и пожимая мне руку, говорили: «Не беспокойтесь, мы с вами», - отметил Кэмерон.

По его словам, «мир управления международным футболом представляется весьма темным».