Французам советуют не ездить в страны Сахеля

Франция призвала своих сограждан проявлять бдительность и осторожность в странах Сахеля и воздержаться от поездок в страны региона. Об этом говорится в распространенном сегодня коммюнике МИД, передает ИТАР-ТАСС.

«Французским гражданам более чем когда-либо следует проявлять бдительность и чрезвычайную осторожность в странах Сахеля, в частности в Мавритании, Мали и Нигере», - говорится в сообщении.

Министерство предупреждает, что «в любом месте и в любое время в этих странах существует угроза терроризма, нигде нельзя чувствовать себя в безопасности», и призывает французов вообще воздержаться от поездок в страны Сахеля, в том числе на разного рода фестивали и праздничные мероприятия.

Как сообщалось ранее, министр обороны Франции Ален Жюппе подтвердил гибель двух французов, которые были похищены в столице Нигера, в городе Ниамей в пятницу.