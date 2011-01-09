Полиция Аризоны ищет сообщника в нападении на Гиффордс

Полиция американского штата Аризона ищет возможного сообщника в нападении на члена Конгресса от консерваторов Габриэль Гиффордс, передает Би-би-си.

Гиффордс по-прежнему пребывает в больнице в критическом состоянии после выстрела в голову во время встречи с избирателями в Таксоне.

Полиция обнародовала фотографию человека, который, по их словам, возможно, привез убийцу на место преступления.

Как полагают, стрелявшего зовут Джаред Лохнер.

Ему 22 года, и он находится в следственном изоляторе.

Напомним, во время инцидента погибло шесть человек, а пять человек находятся в больнице в критическом состоянии.