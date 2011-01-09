Известные политики осуждают нападение на Гиффордс

Ряд известных политиков осудили нападение на члена Конгресса США Габриель Гиффордс и её сторонников в американском штате Аризона, передает Радио Свобода.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил, что «шокирован» произошедшим. Фидель Кастро - что даже, несмотря на свои разногласия с администрацией президента США Барака Обамы, не может смириться с «абсурдной и несправедливой» гибелью людей.

Напомним, нападение произошло в субботу, 8 января, в городе Тусон на встрече Гиффордс со своими избирателями. В результате были убиты шесть человек, среди которых 9-летняя девочка и федеральный судья.