Грибаускайте: идет прямая агрессия РФ против Украины, мы видим огромную демонстрацию лжи

Факты подтверждают, что Россия непосредственно участвует в военной операции в Восточной Украине, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте литовским журналистам во время форума в Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом передает Delfi.lt.

"Это открытая территориальная агрессия, осуществляемая не какими-то террористами-сепаратистами, а самой Россией, потому что ни сепаратисты, ни какие-либо другие люди не могут владеть таким оружием. Его не купить на рынке или на улице, она очень специфично, оно может поставляться только крупным государством", - подчеркнула она.

"Тем более, что есть прямые доказательства того, что не только оружие, но и сама армия (России), ее подразделения задействованы", - сказала Грибаускайте.

По ее словам, представители России открыто врут о ситуации в Украине.

"Мы на самом деле видим огромную демонстрацию лжи, когда говорят одно, а делают совершенно противоположное, когда обвиняют одну сторону, а оказывается, что обязательства не выполняет другая (сторона)", - сказала президент Литвы.

Грибаускайте отметила, что обсудила с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Украине и подготовку к встрече стран-участниц "Восточного партнерства" в Латвии в мае.

Напомним, ранее президент Литвы заявила о войне РФ против Украины: хищный сосед, руки обагрены кровью.