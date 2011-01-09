Сектор Газа снова обстрелял Израиль

Вновь обострилась ситуация на границе Израиля с сектором Газа. Третьи сутки ведутся обстрелы израильской территории, есть раненые, передает Радио Свобода.

Как сообщается, сегодня рано утром на юге Израиля разорвались две палестинские ракеты «кассам». Одна упала на территории поселка Эшколь, другая в районе Шаар а-Негев. В результате взрывов никто не пострадал, тогда как в субботу, 8 января, при падении «касама» был ранен водитель грузовика, которого госпитализировали с легкими осколочными ранениями.

Напомним, в пятницу, 7 января, один израильский солдат был убит и четверо ранены в ходе инцидента на границе с сектором Газа.