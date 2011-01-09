Заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин сыграл «Мурку» (ВИДЕО)

В программе Яна Табачника «Честь имею пригласить», где собрались деятели искусства, науки, спорта и политики, заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин и бывший Генеральный прокурор, народный депутат Украины Святослав Пискун исполнили известную песню «Мурка». Они играли ее на двух роялях.

Программу транслировал 9 января телеканал «Интер».

Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», необычным сюрпризом также стала песня «Мои года мое богатство», спетая Нестором Шуфричем. Также пела жена Анатолия Кинаха и другие украинские политики.

Среди гостей, которые приехали на телепередачу, а также на юбилей Табачника, были российские и украинские звезды: Иосиф Кобзон, София Ротару, Валерий Леонтьев, Роман Карцев, джазовый оркестр Олега Лундстрема и Марка Резницкого, Михаил Боярский, Елена Воробей, Анастасия Заворотнюк, Ирина Билык, Надежда Крутова-Шестак, Потап и Настя Каменских, Татьяна Недельская, Виталий Козловский и многие другие.