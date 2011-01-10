Южная Корея отвергла предложение КНДР о переговорах

Власти Южной Кореи официально отказались вступить в переговоры с руководством КНДР. Сеул не считает высказанный Пхеньяном призыв сесть за стол переговоров «искренним предложением начать диалог», сообщает Lenta.ru.

Власти Южной Кореи согласны начать переговоры только тогда, когда КНДР сделает первые шаги на пути к разоружению. Речь, в первую очередь, идет об избавлении от ядерного оружия.

Северная Корея выступила в предложением сесть за стол переговоров 8 января. Тогда Пхеньян не выдвинул никаких условий для начала переговоров.