Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа

Самолеты ВВС Израиля в понедельник утром нанесли серию ударов по тренировочным базам ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщили представители вооруженных сил страны.

Представители ХАМАС, однако, заявляют, что им было известно о готовящейся атаке, потому жертв и значительных разрушений удалось избежать, сообщает Газета.ru.

Данная операция является «ответом» Израиля на ракетный обстрел своей территории в субботу, при котором были ранены два человека.

Напомним, ВВС Израиля рано утром в воскресенье, 2 января, уже нанесли ракетный удар по двум целям на территории сектора Газа.