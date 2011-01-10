Луценко на праздники остался без передачи

Во время новогодних и рождественских праздников допуска к экс-министру МВД Юрию Луценко не было. Об этом сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Что касается здоровья и всего остального, у нас с ним связи нет, если вы знаете. Тем более были выходные, допуска к нему и адвокат тоже не имел, передачи не передавали. Поэтому уже будем с завтрашнего дня пытаться: родственники будут передавать передачи», - указали в пресс-службе, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

«Что касается ближайших мероприятий, то 12 числа мы собираем конференцию, куда приглашаем послов европейских стран, представителей международных организаций, как то ОБСЕ, для того, чтобы изложить нашу позицию вокруг Луценко, которая происходит», - сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Напомним, Апелляционный суд города Киева не удовлетворил жалобу экс-главы МВД Юрия Луценко на решение Печерского суда об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.