США обвинили Россию в срыве соглашения о прекращении огня на Донбассе

Госдепартамент США уверен, что Украина соблюдает режим прекращения огня, в то время как сепаратисты не выполняют минские договоренности, и ответственность за это должна нести Россия, заявила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.

Об этом сообщает УНН.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены растущим насилием и кровопролитием на востоке Украины, это происходит в результате нарушения поддерживаемыми Россией сепаратистами линии прекращения огня, что является нарушением минских соглашений", - заявила она.

Вместе с тем Псаки добавила, что Украина раз за разом реализует режим прекращения огня. "Но поддерживаемые Россией сепаратисты отвечают насилием, проведя 9000 атак с начала декабря, которые обернулись гибелью 262 человек за последние девять дней", указала она.

Представитель американского Госдепа заявила, что Россия активно поддерживает сепаратистов самопровозглашенных республик Донбасса, обеспечивая их тяжелым оружием, транспортом, в том числе танками.

"У России есть ключ к мирному решению конфликта, который она начала и несет ответственность за насилие, что разорило жизни мирного населения в Донецке и Луганске", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы не только не видели приверженности взятым на себя в Берлине 22 января обязательствам со стороны России или сепаратистов по выполнению минских соглашений, более того, лидеры сепаратистов публично заявили сегодня о намерении захватить больше территорий", - сказала Дж.Псаки.

Она призвала Россию "прекратить поддерживать сепаратистов, прекратить поставки их вооружением и советниками, позволить Украине вернуться к признанным международным правом границам, допустить к работе по мониторингу границы с обеих сторон представителей ОБСЕ".

Напомним, ранее Президент Порошенко заявил, что если враг не хочет прекращать огонь, мы будем давать по зубам.