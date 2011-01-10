Андрухович считает Януковича пародией на Путина

Писатель Юрий Андрухович разочарован политикой Виктора Януковича и считает его пародией на Путина. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau, сообщает Немецкая волна.

«С политической точки зрения, Украина сегодня не является европейской страной, мы снова где-то в Евразии. Перспективы плохие. Власти повторяют мантру о европейской интеграции, но в реальности они делают нечто совсем другое», - отметил Андрухович.

Ивано-Франковский писатель советует Европейскому cоюзу «воспользоваться риторикой правящей группы, чтобы осуществлять давление» и «вести себя с Украиной? как с Беларусью».

На вопрос, является ли президент Янукович украинским Путиным, который «стабилизирует Украины» по примеру России, Андрухович ответил: «Путин элегантный, хитрый, спортивный, сексуальный».

«Янукович - это пародия на Путина, но он хочет скопировать идеи вертикали власти и так называемой суверенной демократии. Свобода слова существует как и в России только в Интернете, юстиция полностью утратила самостоятельность», - добавил он.

Изменения, которые произошли за год после прихода к власти в Украине Януковича, Андрухович оценил пессимистично.

«Я ожидал режима а-ля Кучма, но случилось хуже. Янукович и его соратники не имеют связи с Украиной. Страна для них - лишь инструмент, чтобы становиться еще богаче и влиятельнее ... Я опасаюсь, что Украина на пути к failed state ( государству, которое не состоялось), которое больше не может выполнять свои функции», - сказал он.

«Единственная надежда состоит в том, что для властей остается важной западная перспектива, у них банковские счета на Западе и они хотят проводить отпуска на Сардинии. Именно на это надо давить», - считает Андрухович.