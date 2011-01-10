Тимошенко обвинила власть в отмывании средств на реконструкции «Олимпийского»

Юлия Тимошенко обвинила власть в отмывании средств на реконструкции киевского НСК «Олимпийский». Власть предупредила лидера БЮТ о возможности суда за клевету.

Тимошенко считает, что в стоимость реконструкции «Олимпийского» заложена коррупционная составляющая. Выступая на одном из телеканалов, она заявила: «Наше правительство строило его за 2 млрд 144 млн грн., новое правительство пришло, поставило цену 4,5 млрд грн. (на самом деле 4,2 млрд. — Авт.). Больше чем на 2 млрд — отмывка средств, просто вывод в теневую сферу». Но Нацагентство по подготовке к Евро-2012 эти обвинения опровергает: 2,144 млрд — это предварительный расчет стоимости реконструкции, который проводился еще в 2008 году при курсе 4,85 грн./$ (то есть $442 млн), сообщает Сегодня.

Госэкспертиза, проведенная в июне 2009-го, назвала сметную стоимость «Олимпийского» — 3,266 млрд, но это без благоустройства прилегающих территорий и сооружения сопутствующих объектов, которые потянули на более 1 млрд (к примеру, новая электроподстанция за 300 млн и новый коллектор за 100 млн).

«Тогда, испугавшись общественного резонанса накануне президентских выборов, правительство Тимошенко скрыло от украинцев правду об увеличении стоимости реконструкции киевского стадиона», — говорится в заявлении Нацагентства. В высокой конечной стоимости оно обвиняет Кабмин Тимошенко:

«Само решение... провести реконструкцию «Олимпийского» — свидетельство профессиональной безграмотности. Строительство нового стадиона в Киеве обошлось бы значительно дешевле, чем реконструкция старого стадиона».