Януковича призывают позаботиться об осужденных детях

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева предлагает Президенту Украины Виктору Януковичу разработать совместный проект о дальнейшей гуманизации криминальной юстиции и законодательного урегулирования вопросов осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщает пресс-служба омбудсмана, соответствующее обращение было направлено на имя Президента Украины.

Карпачева в своем обращении подчеркнула, что большинству осужденных несовершеннолетних в обычной жизни не хватало полноценной родительской заботы и воспитания. Почти каждый четвертый из них нигде не учился и не работал.

Поэтому, по ее мнению, очень актуальной является проблема адаптации воспитательных колоний к международным стандартам системы, чтобы малолетние нарушители закона, прежде всего, были окружены вниманием педагогов и психологов, а условия их содержания в полной мере соответствовали этим стандартам. Карпачева также подчеркнула, что государство, заботясь о своем будущем, должно «не сбывать несовершеннолетних за решетку», а проявлять заботу о них, прежде всего преодолевая их необустроенность в жизни и социально-педагогическую заброшенность, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.