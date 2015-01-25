От субботы до субботы. Ва-банк на Донбассе, мобилизация Украины и сюрпризы Давоса

25 января 2015, 00:22

Россия решилась максимально обострить ситуацию на Донбассе, Кабмин обсуждает мобилизацию экономики, а в Давосе - несколько сюрпризов.

Евгений Магда

 Российское руководство пошло на максимальное обострение ситуации на Донбассе. Премьер провел совещание о необходимости мобилизации экономики. На международном экономическом форуме в Давосе случилось несколько сюрпризов.

Владимир Путин решил опровергнуть предположения экспертов, большинство которых прогнозировали затишье на Донбассе до весны. Видимо, воздействие санкций Запада на российскую экономику оказалось настолько сильным, что возникла опасность социальных волнений, поэтому в Кремле сделали ставку на "маленькую победоносную войну". Конечно же, на Донбассе, поскольку именно там российский президент ведет необъявленную войну с Западом, пытаясь заставить его лидеров считаться со своими геополитическими фантазиями.

Правда, уход украинских военных из Донецкого аэропорта, пусть и в День Соборности, трудно назвать выдающимся успехом сепаратистов и поддерживающих их российских военных. Восемь месяцев защиты воздушных ворот Донецка убедительно продемонстрировали, что украинцы умеют воевать не числом, а умением. И даже тот факт, что часть "киборгов" попала в плен (преимущественно ранеными и контуженными) не смогла опровергнуть факт их героических действий.  Вооруженные Силы и Добровольческий корпус "Правого сектора" продолжают держать оборону на стратегически важных рубежах обороны.

Вождь боевиков ДНР, действующий по кремлевской партитуре, решил разыграть опьянение победой, но получилось это на аматорском уровне. Александр Захарченко отказался от минских договоренностей, публично плюнув на своих московских покровителей, ведь российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал на днях, что ДНР и ЛНР "восприняли мирный план Путина". Маленький нюанс – этот "план" предусматривает легализацию захватов территории, осуществленных оккупантами. Кроме этого Захарченко пообещал отдать приказ не брать пленных и отказался от переговоров с украинскими представителями, словно и не приглашал на прошлой неделе Петра Порошенко "выпить чаю" на территории Донецкого аэропорта.

Группа прикормленных журналистов и массовка из неоднократно засвеченных в пропагандистских сюжетах персонажей – таково сопровождение теракта в Донецке, где из миномета была обстреляна троллейбусная остановка.  Погибли ни в чем не повинные люди, на место гибели которых стервятниками налетели российские телевизионщики, уверенные, что продолжения огневого налета не будет. Российские инициаторы провокации использовали прием "кривого зеркала" после теракта против маршрутки у Волновахи, обвиняя в преступлении украинских военных.  Владимир Путин не преминул излить порцию крокодильих слез по погибшим, хотя причастность России к этому преступлению практически не вызывает сомнений.

Обвинить ВСУ в обстреле "Градами" Мариуполя субботним утром будет проблематично. И дело не только в географии, а в том, что приморский город еще летом готовился к штурму боевиков. И украинским военным меньше всего сегодня нужно создавать проблемы в своем ближайшем тылу. Россия же последовательно чередует действия артиллерии и бронетехники с массовыми информационными атаками в социальных сетях и зомбирующими сюжетами подконтрольных телеканалов. Кремль идет ва-банк, стремясь посеять панику и подавить стремление Украины сопротивляться.

Украина ответила на усиление агрессии новой волной мобилизации и публично выраженной решимостью осуществлять необходимые мобилизационные мероприятия в экономике. Арсений Яценюк заявил о необходимости усилить патрулирование улиц украинских городов и призвал глав ОГА подготовить необходимые мобилизационные мероприятия. Под усиленную охрану будут взяты мосты и другие узловые транспортные объекты.

Хотя часть наблюдателей без энтузиазма восприняла поездку Петра Порошенко на международный экономический форум в Давосе, этот визит в Швейцарию был оправдан. Во-первых, глава государства обратил внимание мирового истеблишмента к происходящему на Донбассе. Во-вторых, Порошенко провел ряд переговоров, и их результаты станут очевидными уже в ближайшее время. Если для выделения МВФ новых средств для Украины необходимо время, то реализация с Китаем своп-линии на сумму 2,5 миллиарда долларов – очевидный успех. Обращает на себя внимание и позиция Ангелы Меркель, подчеркнувшей, что санкции против России могут быть отменены только после исчезновения предпосылок для них.

 

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Донбасс мобилизация Россия Путин Кабмин статья авторская статья Магда Евгений Магда Яценюк экономика Давос
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