Окружение Януковича хочет развернуть Украину на Восток - Рябчук

Президент Виктор Янукович создает в Украине авторитарный режим, который отдает преимущество большому бизнесу. Об этом в интервью австрийской газете DiePresseрассказал заявил киевский эссеист Николай Рябчук, пишет «Немецкая волна».

Рябчук также отметил, что «в окружении Януковича есть сильная группа, которая хотела бы завернуть Украину с европейского пути, которая хочет видеть Украину изолированной, насколько это возможно».

По мнению писателя, Президент пытается не только политически и экономически развернуть Украину на Восток. В качестве примера он отметил, что знание украинского языка больше не является обязательным для учебы в вузах, отменена обязательная синхронизация фильмов на украинский. Кроме того, идет дискуссия о введении русского как второго государственного языка.

Рябчук считает, что после разочарований «помаранчевой революции» и усиления авторитаризма Януковича, Украине срочно нужны «новые лица - политики, для которых главное - не языковой вопрос, а тема, наподобие занятости, правового государства и безопасности».

Напомним, по мнению писателя Юрия Андруховича политика Президента Украины Виктора Януковича является его пародией на Путина.