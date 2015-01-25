Могерини анонсировала заседание Совета ЕС по трагедии в Мариуполе

В четверг, 29 января, Совет ЕС проведет внеочередное заседание в связи с трагедией, произошедшей в украинском городе Мариуполь.

Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини написала в своем Twitter-аккаунте.

"Я созываю внеочередной Совет министров иностранных дел в следующий четверг по Украине (и - ред.) Мариуполю", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Совете Безопасности ООН не согласовали текст заявления по обстрелу из "Градов" мирных жителей Мариуполя.

По данным СМИ, осуждение публичных заявлений пророссийских боевиков в документ отказались включить представители Российской Федерации.

Фото: Twitter