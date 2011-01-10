Украинское кино получит от Кабмина 130 млн грн

На развитие украинского кино в госбюджете предусмотрено 130 миллионов гривен, а на украинскую книгу - 20 миллионов гривен. Об этом журналистам сообщил народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Зубанов, пишет «ИМК».

«До 2015 года действуют льготные условия налогообложения для тех издательств, которые занимаются книгоизданием в Украине. Они освобождены от налога на прибыль и от налога на добавленную стоимость», - сказал Зубанов.

Он также напомнил, что принят закон об украинском кино, который действует с февраля.

«Там тоже есть освобождение от налога на прибыль и добавленную стоимость. Кроме того, есть конкретные статьи, предусматривающие поддержку украинской книги и создание украинских фильмов. В этом бюджете предусмотрено на развитие украинского кино 130 миллионов гривен, а на печать украинской книги - 20 миллионов. В прошлом году было 12 млн. Государство закладывает поддержку тех направлений, которые связаны с культурным развитием государства», - отметил политик.