Провластная «группировка» уничтожила парламентаризм в Украине - БЮТ

В Украине действует группировка, которая захватив Конституционный суд, фактически уничтожила парламентаризм в стране. Об этом журналистам заявил народный депутат от фракции БЮТ Сергей Соболев, пишет «ИМК».

«Эта группировка захватила все суды через так называемую судебную реформу, теперь вообще не существует независимых судов, а судьи превратились в послушных исполнителей воли Партии регионов, захватили прокуратуры, где теперь Коллегия прокуратуры - это фактически коллегия Партии регионов», - сказал Соболев.

Он отметил, что в ПР «так жалеют», что Тимошенко нет в парламенте, что делают все возможное, чтобы ускорить рассмотрение «надуманного дела, которое касается японских денег».

На уточняющий вопрос журналистов, смогла бы себя сохранить фракция БЮТ в ВР, если бы Тимошенко работала там, политик ответил: «Ключевая проблема в том, что в Украине, и в том числе в парламент, вернулись старые методы устрашения, которые использовались еще при режиме Кучмы и дальше продолжает использовать режим Януковича».

Напомним, по мнению заместителя главы Администрации Президента Анны Герман, Верховная Рада Украины сильно ослабла после того, как из нее ушли много интересных людей, в частности Юлия Тимошенко.