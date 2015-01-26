Путин подстрекает украинцев "откосить" от мобилизации в России

Президент России Владимир Путин предлагает увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации, заявил он во время общения со студентами Национального минерально-сырьевого университета "Горный" в Санкт-Петербурге.

Об этом передает УНИАН.

"Кстати говоря, многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются к нам переехать, пересидеть здесь какое-то время. И правильно делают, потому что их просто толкают туда, как пушечное мясо, под пули. Но у нас там проблема – в соответствии с нормами закона граждане Украины не могут находиться на территории РФ более 30 суток (согласно двухсторонним соглашениям, граждане Украины могут находиться на территории РФ 90 суток – ред), они возвращаются – их цап и туда посылают", - уверен Путин.

"Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего призывного возраста", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовала новая волна мобилизации: желающим "откосить" обещают кнут и пряник.