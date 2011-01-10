Зампредседателя «Нафтогаза» Диденко оставили в тюрьме еще на месяц - адвокат

Апелляционный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» Игоря Диденко до 10 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Диденко Игорь Степанов.

Такое решение суд принял 5 января, продлив, таким образом, срок ареста экс-первого зампредседателя «Нафтогаза» еще на один месяц.

По словам адвоката, срок содержания под стражей продлен в связи с необходимостью ознакомления Диденко с материалами уголовного дела.

Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Киева продлил срок содержания под стражей Игоря Диденко до 10 декабря.