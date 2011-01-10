Правозащитники просят ЕС не пускать в Европу украинских чиновников

Винницкая правозащитная группа просит правительства стран Евросоюза ограничить возможность путешествовать в страны ЕС украинским чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов, причастным к преследованиям правозащитников, пишет «Украинская правда».

Такие же меры правозащитники просят применить к тем, кто причастен к притеснениям свободной прессы и свободы слова, кто вовлечен в преследование беженцев и искателей убежища и в содействие нелегальной миграции через территорию Украины.

В Винницкой правозащитной группе отметили, что 10 января ее координатор Дмитрий Гройсман по приглашению делегации Евросоюза в Украине примет участие в работе круглого стола, посвященного ситуации с правами человека и свободой СМИ в Украине. (Это мероприятие станет частью визита в Украину комиссара ЕС по вопросам расширения и соседства Штефана Фюле).

«К традиционным проблемам жестокости и коррумпированности милиции, отсутствия доступа к эффективному и справедливому правосудию и к бесплатной правовой помощи, к противоправным ограничениям права на защиту в уголовном судопроизводстве, новая власть добавила и свои «фирменные блюда» – грубые преследования правозащитников, восстановление методов «карательной психиатрии», резкое усиление незаконных ограничений свободы мирных собраний, системные притеснения электронных СМИ, распространяющих информацию, которая не устраивает, смущает или раздражает власть», - говорится в заявлении группы.

«Негатив от деятельности новой власти в области прав человека значительно превышает некоторые позитивные сдвиги…», - добавляет ВПГ, констатируя: «Критика действий и даже преступлений представителей новой власти воспринимается враждебно и вызывает давление и репрессии».

Правозащитники отмечают, что «участились случаи преследований журналистов, связанные с выполнением их профессиональных обязанностей», не привлечены к ответственности заказчики убийства журналиста Георгия Гонгадзе, исполнители и заказчики убийства Василия Климентьевна, блокируются возможности вещания «5 канала» TVi и т. д.

«Впервые в истории Украины власть использует позорные методы карательной психиатрии для борьбы с общественными активистами и правозащитниками. Так, в Виннице прокуратура области пытается упрятать в психиатрическую больницу совершенно здорового человека - профсоюзного деятеля и правозащитника Андрея Бондаренко, который отстаивает права людей на выплаты заработной платы и защищает другие трудовые права», - заявляет ВПГ.

«Мы просим Евросоюз и Совет Европы подготовить общий доклад о состоянии соблюдения прав человека в Украине, составить и обнародовать список чиновников и сотрудников правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека, притеснениям правозащитников, журналистов и общественных активистов, преследованиям беженцев и искателей убежища», - просит Винницкая правозащитная группа.

«Мы просим страны Евросоюза, прежде всего те, которые осуществляют совместную визовую политику в рамках Шенгенского соглашения - ограничить возможности въезда в Евросоюз указанной группы лиц, тем самым подтвердив признание принципов всеобщности, универсальности и неделимости прав человека и приверженности принципу международной солидарности за их соблюдение», - призывает ВПГ.

Напомним, 10-11 января Украину посетит Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.