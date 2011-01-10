Wikileaks терпит огромные убытки - Ассандж

Основатель скандального сайта Wikileaks Джулиан Ассандж утверждает, что терпит серьезные финансовые убытки из-за давления на него международного сообщества.

Он сообщил об этом в интервью швейцарским СМИ, передает Интерфакс.

На вопрос о том, может ли такое давление сказаться на его работе, Ассандж ответил:

«В моем случае, это давление лишь укрепляет решимость продолжать нашу деятельность. Однако с финансовой точки зрения все обстоит иначе. Мы теряем более 600 тыс. швейцарских франков (примерно 482 тыс. евро) в неделю с момента начала публикации американской дипломатической переписки. Чтобы продолжить нашу работу, нам нужно каким-то образом вернуть эти деньги», - рассказал основатель Wikileaks.