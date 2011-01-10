В Раде зарегистрировали закон о производстве военной техники

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О производстве военной техники», предусматривающий создание условий для разработки и реализации государственной политики в сфере производства военной техники.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта целью принятия законопроекта является создание условий для разработки и реализации государственной политики в сфере производства военной техники; производства конкурентоспособной военной техники и обеспечения потребностей Вооруженных сил и других воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством; развитие международной производственной и научно-технической кооперации в сфере разработки и производства военной техники.

Данные цели планируется достигнуть путем урегулирования положениями законопроекта правового режима военной техники, основных принципов и средств государственного регулирования деятельности в сфере производства военной техники, направлений практической реализации системы разработки и постановки на производство вооружения, военной и специальной техники, а также порядка привлечения негосударственных инвестиций в указанную сферу.