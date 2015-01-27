Завтра в Подмосковье суд рассмотрит дело о похищении Портнова

28 января Химкинский городской суд Московской области начинает судебный процесс по обвинению офицера ГУ МВД Украины в г. Киеве Юрия Спасских в организации похищения екс-первого заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова в марте 2014 года в Москве совместно с членами российской преступной группировки.

Об этом со ссылкой на адвоката Андрея Портнова - Сергея Демченко сообщает "Обозреватель".

Демченко напомнил, что Спасских работал в киевской милиции много лет, а 2 апреля 2014 года был арестован в аэропорту Шереметьево по санкции Пресненского суда г.Москвы при передаче денежных средств членам местной организованной преступной группировки за похищение Портнова с целью доставки его в Украину.

Демченко также сообщил, что Андрей Портнов имеет процессуальный статус потерпевшего и будет принимать участие в судебных заседаниях.

Как известно, сам Портнов объявлен украинскими властями в розыск. Органы прокуратуры обвиняют его в незаконном чтении лекций в университете и хищении начисленной ему зарплаты.