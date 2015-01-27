Боевая авиация Украины за год сократилась почти вдвое - отчет

Из-за агрессии России и аннексии Крыма Украина за последний год потеряла половину своей военной авиации, свидетельствуют данные отчета о состоянии воздушного флота в мире Flightglobal Insight's World Air Forces 2015.

Об этом передает "Украинская правда".

"Конфликт стал тяжелым ударом по украинским силам, много самолетов было сбито или уничтожено на земле. Наши подсчеты показывают, что ее (Украины) военные реестры сократились с 400 действующих единиц до 222 в течение 12 месяцев отчетного период", - говорится в документе.

По данным отчета, сейчас украинская военная авиация насчитывает 222 единицы, включая более 60 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, около 30 военно-транспортных самолетов и свыше 90 вертолетов.

Вместе с тем лидером по численности военной авиации уверенно являются США, у которых авиафлот насчитывает почти 14 тысяч машин (27% от общего количества в мире).

На втором месте Россия с почти 3,5 тысячи машин, Китай на третьей позиции - почти 2,8 тысячи, у Индии - 1905, у Японии - 1612.

Напомним, ранее сообщалось, что в штабе АТО рассказали, как военные уничтожили самолеты и вертолеты боевиков.