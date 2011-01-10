США и Китай будут более тесно сотрудничать в военной сфере

Соединенные Штаты и Китай договорились о необходимости более тесных двусторонних военных связей.

Об этом сообщил министр обороны США Роберт Гейтс после переговоров в Пекине со своим китайским коллегой Ляном Гуанле, передает Радио Свобода.

По его словам, это будет способствовать росту взаимопонимания и сбалансирует взаимные оценки.

Глава оборонного ведомства КНР, со своей стороны, отметил, что его страна в области военных технологий отстает на десятки лет от ведущих мировых держав и поэтому не может никому угрожать.

Напомним, накануне Гейтс заявил, что военные технологические достижения Китая, включая создание антикорабельной баллистической ракеты, тревожат Вашингтон.