Эксперт объяснил, что ждет Россию после признания ее страной-агрессором

27 января 2015, 18:59

Лишь одного факта оккупации Крыма было бы достаточно для признания России страной-агрессором, считает Якименко.

Признание Верховной Радой России страной-агрессором принято в соответствии с документами ООН, которые квалифицируют понятие "агрессии" и по большинству критериев нет оснований, чтобы не предать РФ такой статус.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

По его мнению, лишь одного факта оккупации Крыма было бы достаточно для признания России страной-агрессором.

"Взять хотя бы факт аннексии части территории суверенного государства и присоединения ее к России. То есть только факта аннексии Крыма хватило бы для того, чтобы принять такое решение", считает он.

Эксперт также рассказал, к каким последствиям может привести признание России страной-агрессором.

"Что дает признание Верховной Радой России страной-агрессором? Это дает возможности задействовать больше международно-правовых инструментов, в частности, ООН, а также механизмов, которые применяются по отношению к странам-агрессорам. Это позволит принимать решения относительно государства-агрессора, не учитывая тот факт, что Россия является членом Совета безопасности ООН и может блокировать его решения. То есть в таком случае решения могут приниматься Генеральной ассамблеей, что дает больше возможностей международного правового, политического и другого влияния на государство, которое признано агрессором", рассказал Якименко.

Вместе с тем он пояснил, какой реакции на это решением Рады теперь можно ждать от мирового сообщества.

"Чего теперь ждать от мирового сообщества? В этом случае дело было за украинской стороной, которая никак не могла достичь правовой определенности, как квалифицировать действия России. А в лексиконе лидеров других стран уже давно звучит слово "аннексия". Поскольку среди мирового сообщества уже существовала такая оценка действий России, есть основания ожидать, что данное решение Верховной Рады будет воспринято в мире", заявил он.

Кроме того, заместитель гендиректора Центра Разумкова призвал не пытаться рационально оценивать вал пропаганды, который хлынет из РФ после этого решения Рады.

"Какой может быть реакция России? Такой, как всегда: представители российской власти будут продолжать настаивать, что Россия не имеет отношения к конфликту на востоке Украины, и что Украина является страной-агрессором, которая воюет на своей территории со своим народом. Можно представить всю фантазию российской пропаганды, которая может хлынуть после этого решения ВР. Не стоит даже пытаться рационально оценивать какие-то вещи, потому что невозможно вести диалог с человеком, который упорно продолжает говорить на "черное" "белое", добавил Якименко.

Напомним, ранее сообщалось, что во время заседания Верховной Рады нардепы признали Российскую Федерацию страной-агрессором.

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Рада Россия Якименко агрессор последствия
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