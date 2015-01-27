В США осудили вранье российских пропагандистов об Украине

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд осудила "ложь" государственных средств информации России о конфликте в Украине.

Об этом передает Радио "Свобода".

Она отметила, что у России как участника Минских договоренностей, имеющих целью положить конец конфликту, надо спросить, почему государственные российские СМИ "извергают ложь о том, кто виноват в насилии".

В.Нуланд подчеркнула, что некоторые утверждения российских СМИ "настолько бессмысленные", что в них уже не верят и сами россияне.

Вместе с тем, выступая в аналитическом Институте Брукингза в Вашингтоне, В.Нуланд сообщила, что США рассмотрят возможность предоставить Украине кредитные гарантии еще на 1 млрд долларов, если Украина "пойдет курсом реформ".

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию по Украине: Россия должна прекратить поддерживать террористов.