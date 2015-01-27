Немцов рассказал о планах Путина после Мариуполя: ввода войск не будет

27 января 2015, 23:33

Путин не ожидал такой бурной реакции на Мариуполь и явно дал отбой и прекратил атаку, считает Немцов.

Владимир Путин

В ближайшее время активных наступательных действий боевиков и российской армии на Донбассе не будет, за исключением Дебальцевского направления, а президент России Владимир Путин займет выжидательную позицию, заявил оппозиционный российский политик Борис Немцов.

Об этом передает издание "Гордон".

"Как ни странно, я думаю, что сейчас будет затишье. Путин не ожидал такой бурной реакции на Мариуполь и явно дал отбой и прекратил атаку на Мариуполь. Это видно по тому бреду, который нес Захарченко. Думаю, что сейчас будет позиционная вялотекущая история, за исключением Дебальцево, поскольку там они хотят сделать новый котел. Все остальное будет в режиме притихшей войны. Я не вижу в ближайшие дни и недели каких-то попыток наступления, официального ввода войск. Думаю, что Путин будет продолжать нести бред и шантажировать, одновременно следя за тем, что будет дальше", написал он.

Вместе с тем Немцов раскритиковал решение ВР об объявлении России страной-агрессором.

"Мне кажется, что с идеями у Верховной Рады слабовато. Депутаты лучше бы экономические реформы проводили. Они делом должны заниматься, у них экономика в упадке, бюджет дефицитный, огромный государственный долг, страна перед дефолтом стоит. Ну признают Россию агрессором? И дальше что? Примет ваш парламент это решение. И что? Для кого не новость, что Россия агрессор?! Русский человек все равно об этом не узнает, а украинцам об этом давно известно. Русскому человеку скажут, что легионеры из НАТО объявили Россию агрессором. Путинское ТВ заявит, что американские наймиты, засевшие в Верховной Раде, под диктовку Брюсселя и Вашингтона приняли абсурдное и безумное решение. И что?!", добавил он.

Не вызывает оптимизма у российского оппозиционера и инициатива об исключении РФ из сотава членов Совбеза ООН.

"Если признание России агрессором, хоть и очевидное и банальное, но бессмысленное, то обращение в ООН по поводу исключения России из состава членов Совета Безопасности ООН просто глупое. Глупость его состоит в том, что из Совета Безопасности никого нельзя выкинуть. В уставе ООН нет такой нормы, как изгнание из Совета Безопасности. Его можно только расширить. Этот устав был принят по итогам Второй мировой войны и там четко написано, что есть постоянные и незыблемые члены Совета Безопасности. Для того чтобы выполнить какую-то просьбу Украины, нужно менять устав ООН, который в этой части не менялся с послевоенных времен. Поэтому над этим обращением просто будут смеяться в Вашингтоне", заключил он.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что ждет Россию после признания ее страной-агрессором.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Путин Украина Немцов Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять