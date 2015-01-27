Немцов рассказал о планах Путина после Мариуполя: ввода войск не будет

В ближайшее время активных наступательных действий боевиков и российской армии на Донбассе не будет, за исключением Дебальцевского направления, а президент России Владимир Путин займет выжидательную позицию, заявил оппозиционный российский политик Борис Немцов.

Об этом передает издание "Гордон".

"Как ни странно, я думаю, что сейчас будет затишье. Путин не ожидал такой бурной реакции на Мариуполь и явно дал отбой и прекратил атаку на Мариуполь. Это видно по тому бреду, который нес Захарченко. Думаю, что сейчас будет позиционная вялотекущая история, за исключением Дебальцево, поскольку там они хотят сделать новый котел. Все остальное будет в режиме притихшей войны. Я не вижу в ближайшие дни и недели каких-то попыток наступления, официального ввода войск. Думаю, что Путин будет продолжать нести бред и шантажировать, одновременно следя за тем, что будет дальше", написал он.

Вместе с тем Немцов раскритиковал решение ВР об объявлении России страной-агрессором.

"Мне кажется, что с идеями у Верховной Рады слабовато. Депутаты лучше бы экономические реформы проводили. Они делом должны заниматься, у них экономика в упадке, бюджет дефицитный, огромный государственный долг, страна перед дефолтом стоит. Ну признают Россию агрессором? И дальше что? Примет ваш парламент это решение. И что? Для кого не новость, что Россия агрессор?! Русский человек все равно об этом не узнает, а украинцам об этом давно известно. Русскому человеку скажут, что легионеры из НАТО объявили Россию агрессором. Путинское ТВ заявит, что американские наймиты, засевшие в Верховной Раде, под диктовку Брюсселя и Вашингтона приняли абсурдное и безумное решение. И что?!", добавил он.

Не вызывает оптимизма у российского оппозиционера и инициатива об исключении РФ из сотава членов Совбеза ООН.

"Если признание России агрессором, хоть и очевидное и банальное, но бессмысленное, то обращение в ООН по поводу исключения России из состава членов Совета Безопасности ООН просто глупое. Глупость его состоит в том, что из Совета Безопасности никого нельзя выкинуть. В уставе ООН нет такой нормы, как изгнание из Совета Безопасности. Его можно только расширить. Этот устав был принят по итогам Второй мировой войны и там четко написано, что есть постоянные и незыблемые члены Совета Безопасности. Для того чтобы выполнить какую-то просьбу Украины, нужно менять устав ООН, который в этой части не менялся с послевоенных времен. Поэтому над этим обращением просто будут смеяться в Вашингтоне", заключил он.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что ждет Россию после признания ее страной-агрессором.