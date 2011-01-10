ПР требует парламентские слушания по земельным вопросам

Партия регионов хочет провести парламентские слушания относительно земельных вопросов. Об этом в ходе Согласительного совета заявил лидер фракции ПР Александр Ефремов, пишет «РБК-Украина».

«Последняя рабочая неделя довольно напряженная...но наша фракция намерена конструктивно работать...мы просим найти возможность рассмотреть проект постановления о проведении парламентских слушаний по земле, ведь происходящее с землей требует законодательного регулирования, но перед этим необходимо провести парламентские слушания», - заявил Ефремов.

Кроме того, Ефремов попросил руководство парламента включить в повестку дня в четверг, 13 января 2011 г., проект постановления относительно «крымской земли, учитывая, что ситуация сложилась таким образом, что Кабинет министров Крыма не влияет на распределение земли».