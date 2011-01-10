Конгрессмен в США получил письмо с угрозой стать «следующим» после Гиффордс

Конгрессмен-демократ Дэнни Дэвис после покушения на члена палаты представителей Габриэль Гиффордс получил письмо с угрозами разделить ее участь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Chicago Tribune.

Помощник Дэвиса обнаружил электронное письмо в воскресенье. Оно было отправлено из Чикаго. Послание состоит из одной фразы: «Дэнни Дэвис следующий», - пишет издание.

Конгрессмен уведомил о получении письма полицию Капитолия - спецслужбу, отвечающую за безопасность членов конгресса.

«Часто мы слышим шутки, иногда становимся объектами провокаций. Но в нынешней ситуации стоит быть максимально осторожным», - сказал конгрессмен газете, отметив, что в других обстоятельствах он просто проигнорировал бы такое сообщение.

Дэвис рассказал, что письмо поступило с адреса человека, известного в Чикаго.

«Он делал подобное и ранее», - цитирует конгрессмена издание.

Полиция Капитолия пока не сделала каких-либо заявлений относительно угроз в адрес члена конгресса.

Напомним, в субботу, 8 января, в городе Тусон во время встречи с избирателями Гиффордс была ранена в голову. Стрелявший убил еще шесть человек, в том числе федерального судью и девочку, а также ранил 11 человек.