Первая в 2011 г. сессия ВР будет скучной - БЮТ

Эта парламентская сессия будет скучной - нардепы «усваивают» госбюджет и отдыхают на курортах. Об этом, оценивая начало работы Верховной Рады в этом году, заявил народный депутат от БЮТ Владимир Бондаренко, пишет «Лига».

«Сегодня состоится согласительный совет в парламенте, где рассмотрим, как мы будем работать. Но из-за праздников очень большая часть депутатов просто будет отсутствовать. Эти люди будут, образно говоря, «работать на Канарах». Незримо они, конечно, присутствовать будут - их карточки будут работать. Но фактической работы до следующей сессии не будет», - подчеркнул Бондаренко.

«Сейчас народ «пережевывает» принятый госбюджет: кто что получил, кому что досталось, а что - нет. Это будет продолжаться до следующей сессии парламента. Будут решаться основные и проблемные вопросы. Следующая сессия будет очень интересной. Она покажет истинные планы относительно возможных парламентских выборов, потому что это будет уже «дедлайн», когда еще можно будет объявить выборы», - отметил нардеп.

Напомним, сегодня проходит заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины.