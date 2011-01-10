Бютовцы без отчета ГПУ работать в парламенте не будут

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует 11 января заслушать специальный доклад уполномоченного ВР по правам человека и руководство Генпрокуратуры. Об этом на заседании Согласительного совета заявил глава фракции Иван Кириленко, пишет «РБК-Украина».

«Мы не можем предать то, что делали в конце года, борясь за то, чтобы политические заключенные были освобождены, поэтому наша позиция остается неизменной... мы просим завтра поддержать нас, чтобы в сессионном зале заслушать руководство Генеральной прокуратуры по этим вопросам, и уполномоченного Украины по правам человека со специальным докладом», - сказал Кириленко.

Он отметил, что такова позиция двух фракций - БЮТ и НУНС.

По мнению Кириленко, не будет препятствий для того, чтобы на этой пленарной неделе информацию уполномоченного по правам человека заслушать дважды.

По его словам, если парламент не учтет требований двух фракций, то оппозиция не будет участвовать в пленарном заседании.

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» также хочет в пятницу, 14 января, во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию министра внутренних дел Анатолия Могилева.