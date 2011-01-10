Литвин попросит у ГПУ информацию о задержании оппозиционеров

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин обратится в Генеральную прокуратуру для получения письменной информации о задержании представителей оппозиции. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета, пишет «РБК-Украина».

«Относительно информации Генеральной прокуратуры (по требованию оппозиции о последних уголовных делах), то надо внести проект постановления, и мы поставим его на голосование. При этом, согласно регламенту, я обращусь в Генеральную прокуратуру, чтобы они предоставили письменную информацию, а Верховная Рада может поставить на голосование этот вопрос», - сказал Литвин.

Он сообщил, что оформит приглашение для доклада в ВР в пятницу, 14 января, министра внутренних дел Анатолия Могилева.

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» потребовала в пятницу, 14 января, во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию министра внутренних дел Анатолия Могилева.