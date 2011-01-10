Герман: Андруховичу лучше писать романы, а не говорить о политике

Замглавы Администрации Президента Анна Герман считает, что не стоит ставить собственному государству палки в колеса и заставлять мир смотреть на Украину, как на Беларусь.

Об этом она заявила, комментируя заявление писателя Юрия Андруховича о том, что Виктор Янукович является «пародией» на премьер-министра РФ Владимира Путина, передает Gazeta.ua.

По словам Герман, она с большим удовольствием читала бы новые романы Андруховича, чем слушала его политические заявления.

«В Украине очень мало хороших прозаиков, они сделают большую пользу государству, если будут хорошо писать и продвигать свои произведения, в частности на Западе», - сказала замглавы АП.

Она также подчеркнула, что это решение каждого - «ангажироваться в политику».

«Каждый имеет право говорить все, что ему вздумается ... У нас демократическое государство - все имеют право выбора», - сказала Герман.

«Несмотря ни на что, несмотря на то, что кто-то пытается Виктору Януковичу помешать, что кто-то хочет, чтобы на Украину мир смотрел как на Беларусь, мы обязаны работать для Украины», - подчеркнула чиновник.

«Президент обязан осуществить свои реформы и действовать четко, жестко и целенаправленно. Несмотря на какие-либо оценки его оппонентов, к которым относит себя и Андрухович», - резюмировала Герман.