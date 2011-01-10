Клюев просит ВР ратифицировать соглашение с РФ о строительстве ХАЭС

Кабинет Министров просит Верховную Раду рассмотреть вопрос о госзакупках, а также вопрос о ратификации соглашений с Россией.

Об этом во время заседания согласительного совета заявил первый вице-премьер Андрей Клюев, передает РБК-Украина.

«Просьба на этой неделе рассмотреть вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок, а также о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в строительстве 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС… также рассмотреть проект соглашения о присоединении Украины к договору об учреждении энергетического сообщества», - сказал Клюев.